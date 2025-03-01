Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на співзасновника банку Олега Гороховського.

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Збір коштів на "ядерку" для України

Олег Гороховський в ніч проти 1 березня опублікував допис, у якому зазначив, що до нього надходить багато прохань почати збір на "ядерку". Бізнесмен підтримав цю ідею і створив банку з відповідним призначенням.

За перші 30 хвилин після відкриття, навіть попри пізню годину, українцям вдалося зібрати 2 мільйони гривень. За 10 годин сума вже перевищила 10 мільйонів гривень.

Це Україна, дитинко! Пишаюся безмежно, – написав Гороховський.

За 12 годин від початку збору вдалося зібрати вже 14 мільйонів гривень, а за 15 – більш як 20 мільйонів. До ініціативи долучилася близько 70 000 учасників з 61 країни. Після України найбільше донатять із США, потім із Польщі.

"Дякую, друзі! Американці та поляки наші найближчі друзі та союзники поза найменшими сумнівами", – зауважив бізнесмен.

До слова, долучитися до збору на "ядерку" ви можете за посиланням.

Водночас у Росії вже справжня істерика. Ворожі телеграм-канали розносять новини, що Олег Гороховський збирає кошти на "створення ядерних зарядів" для "ударів (терактів) по території Росії.

Зауважимо, що приводом для зборів на "ядерку" стала публічна дискусія Трампа та Зеленського у Білому домі, після якої президент достроково покинув США. Західні ЗМІ зазначають, що Вашингтон розглядає можливість тимчасово або повністю припинити допомогу.