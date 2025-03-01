Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя банка Олега Гороховского.

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Сбор средств на "ядерку" для Украины

Олег Гороховский в ночь на 1 марта опубликовал сообщение, в котором отметил, что к нему поступает много просьб начать сбор на "ядерку". Бизнесмен поддержал эту идею и создал банк с соответствующим назначением.

За первые 30 минут после открытия, даже несмотря на поздний час, украинцам удалось собрать 2 миллиона гривен. За 10 часов сумма уже превысила 10 миллионов гривен.

Это Украина, детка! Горжусь безгранично, – написал Гороховский.

За 12 часов от начала сбора удалось собрать уже 14 миллионов гривен, а за 15 – более 20 миллионов. К инициативе присоединилась около 70 000 участников из 61 страны. После Украины больше всего донатят из США, затем из Польши.

"Спасибо, друзья! Американцы и поляки наши ближайшие друзья и союзники вне малейших сомнений", – отметил бизнесмен.

К слову, присоединиться к сбору на "ядерку" вы можете по ссылке.

В то же время в России уже настоящая истерика. Вражеские телеграм-каналы разносят новости, что Олег Гороховский собирает средства на "создание ядерных зарядов" для "ударов (терактов) по территории России".

Заметим, что поводом для сборов на "ядерку" стала публичная дискуссия Трампа и Зеленского в Белом доме, после которой президент досрочно покинул США. Западные СМИ отмечают, что Вашингтон рассматривает возможность временно или полностью прекратить помощь.