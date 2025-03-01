В чем заключается тренд – читайте в материале 24 Канала.
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Что этому предшествовало
За последние недели президент США Дональд Трамп сделал ряд скандальных заявлений относительно Украины и ее лидера Владимира Зеленского.
Во время встречи в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в недостаточной благодарности за поддержку США и раскритиковал его позицию в отношении России, не упомянув о российском вторжении в Украину.
Кроме того, Трамп публично критиковал Зеленского, называя его "диктатором", что вызвало возмущение как в Европе, так и в США.
В чем заключается тренд
В тиктоке украинские защитники решили опровергнуть скандальные заявления Трампа и подчеркнуть, что они поддерживают Зеленского. Они вспомнили исторические слова украинского лидера, которые он провозгласил 3 года назад.
Я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство. Слава Украине!,
– сказал тогда президент Зеленский.
Что сказал Зеленский 3 года назад: смотрите видео
Теперь украинские защитники призывают Владимира Зеленского держаться и стоять крепко на своем, защищая Конституцию Украины и ее суверенитет.
В сети распространяется новый тренд: смотрите видео
ВСУ запустили новый тренд: смотрите видео
Новый тренд от ВСУ распространяется в сети: смотрите видео
Украинские защитники поддерживают Зеленского: смотрите видео
К тренду присоединяются и украинские защитницы: смотрите видео