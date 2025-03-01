Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Действительно ли Зеленский не благодарил США
Во время крайне напряженной встречи в Овальном кабинете Трамп Вэнс упрекнули Зеленского за недостаточную благодарность за американскую помощь.
Однако в издании подсчитали, что украинский лидер неоднократно выражал благодарность США за их поддержку с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Он благодарил как Трампа, так и Джо Байдена, членам Конгресса от обеих партий, американским оборонным компаниям и их работникам, а также всем американцам.
Даже после напряженной встречи в Белом доме 28 февраля Зеленский поблагодарил США.
Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо @POTUS, Конгрессу и американскому народу. Украина нуждается в справедливом и длительном мире, и мы работаем именно ради этого,
– написал президент Украины в X.
Что означает POTUS
POTUS – аббревиатура, которая означает "Президент Соединенных Штатов" (President of the United States).
Ее часто используют в социальных сетях для обозначения действующего президента США.
Всего в материале насчитали 33 раза, когда Зеленский выражал благодарность США, их официальным лицам или гражданам за поддержку Украины.
Обратите внимание! Этот перечень не полный, ведь издание не анализировало многочисленные вечерние обращения Зеленского.
Примеры, когда Зеленский благодарил США
- 21 января 2022 года, на X: "Спасибо @POTUS за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь Украине".
- 1 июля 2022 года, на X: "Приветствую историческое решение США предоставить Украине новый пакет помощи в сфере безопасности, включая современные системы ПВО. Спасибо @POTUS за вашу непрерывную поддержку Украины в борьбе с агрессором. Вместе - к победе!"
- 19 августа 2022 года, на X: "Я высоко ценю очередной пакет военной помощи США на сумму 775 миллионов долларов. Спасибо @POTUS за это решение! Мы сделали еще один важный шаг к победе над агрессором. Украина будет свободной!"
- 21 декабря 2022 года, во время встречи с Байденом: "Спасибо вам, господин Президент. Конечно, спасибо за двухпартийную поддержку. Спасибо Конгрессу. И спасибо от наших простых людей вашим простым людям, американцам. Я очень это ценю".
- 21 декабря 2022 года, обращение к Конгрессу США: "В это особое рождественское время я хочу поблагодарить вас всех. Спасибо каждой американской семье, которая ценит тепло своего дома и желает такого же тепла другим людям. Спасибо Президенту Байдену и обеим партиям в Сенате и Палате представителей за их неоценимую помощь".
- 21 сентября 2023 года, встреча с Байденом: "Спасибо вам, господин Президент, за теплые и сильные слова для всех украинцев. Спасибо за приглашение. Наш регулярный диалог является доказательством того, что наши страны – настоящие союзники и стратегические партнеры".
- 20 ноября 2023 года, на X: "Я благодарен @POTUS Джо Байдену, Конгрессу США и всему американскому народу за новый пакет военной помощи, объявленный сегодня".
- 23 ноября 2023 года, на X, ко Дню благодарения: "От имени всех украинцев Елена @ZelenskaUA и я желаем всем американцам счастливого Дня благодарения. Мы благодарим вас, народ Америки. Мы знаем, как многие из вас искренне поддерживают нашу борьбу и желают Украине победы".
- 6 декабря 2023 года, на X: "Я благодарен @POTUS Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу за новый военный пакет помощи, объявленный сегодня".
- 12 декабря 2023 года, совместная пресс-конференция с Байденом: "Я рад быть здесь и лично поблагодарить вас и сказать, как Украина ценит все, что мы достигли вместе в защите жизни и свободы".
- 16 января 2024 года, на X: "Я встретился с @SecBlinken, чтобы поблагодарить США, Президенту Байдену, Конгрессу и американскому народу за их непоколебимую поддержку и лидерство в помощи Украине".
- 12 марта 2024 года, на X: "Спасибо @POTUS Джо Байдену, его администрации, Конгрессу и американскому народу за военный пакет помощи на 300 миллионов долларов".
- 7 июня 2024 года, встреча с Байденом: "Спасибо вам за значительную поддержку – вам, вашей администрации. Мы очень благодарны от всех украинцев за вашу военную, финансовую и гуманитарную помощь".
- 13 июня 2024 года, пресс-конференция с Байденом: "Спасибо, господин Президент, вашей команде. Спасибо Конгрессу США за поддержку – обеим партиям, обеим палатам. И спасибо каждому американцу, кто не предает свободу и поддерживает нас".
- 4 июля 2024 года, на X: "Спасибо, Америка. Спасибо каждому американскому сердцу, что бьется в солидарности с храбрыми украинскими сердцами, которые борются за независимость".
- 26 сентября 2024 года, встреча с Байденом: "Мы глубоко ценим то, что Украина и Америка стояли бок о бок с первых моментов этого ужасного российского вторжения".
- 12 февраля 2025 года, на X: "У меня был содержательный разговор с @POTUS. Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсуждали нашу готовность работать вместе на уровне команд и технологические возможности Украины – включая дроны и другие передовые отрасли. Я благодарен президенту Трампу за его заинтересованность в том, что мы можем достичь вместе".