Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чи дійсно Зеленський не дякував США
Під час вкрай напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп Венс дорікнули Зеленському за недостатню вдячність за американську допомогу.
Однак у виданні підрахували, що український лідер неодноразово висловлював вдячність США за їхню підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Він дякував як Трампу, так і Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також усім американцям.
Навіть після напруженої зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський подякував США.
Дякую, Америка, дякую за вашу підтримку, дякую за цей візит. Дякую @POTUS, Конгресу та американському народові. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і ми працюємо саме заради цього,
– написав президент України у X.
Що означає POTUS
POTUS – абревіатура, яка означає "Президент Сполучених Штатів" (President of the United States).
Її часто використовують в соціальних мережах для позначення чинного президента США.
Загалом у матеріалу нарахували 33 рази, коли Зеленський висловлював подяку США, їхнім офіційним особам чи громадянам за підтримку України.
Зверніть увагу! Цей перелік не повний, адже видання не аналізувало численні вечірні звернення Зеленського.
Приклади, коли Зеленський дякував США
- 21 січня 2022 року, на X: "Дякую @POTUS за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу Україні".
- 1 липня 2022 року, на X: "Вітаю історичне рішення США надати Україні новий пакет безпекової допомоги, включаючи сучасні системи ППО. Дякую @POTUS за вашу безперервну підтримку України у боротьбі з агресором. Разом — до перемоги!"
- 19 серпня 2022 року, на X: "Я високо ціную черговий пакет військової допомоги США на суму 775 мільйонів доларів. Дякую @POTUS за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок до перемоги над агресором. Україна буде вільною!"
- 21 грудня 2022 року, під час зустрічі з Байденом: "Дякую вам, пане Президенте. Звичайно, дякую за двопартійну підтримку. Дякую Конгресу. І дякую від наших простих людей вашим простим людям, американцям. Я дуже це ціную".
- 21 грудня 2022 року, звернення до Конгресу США: "У цей особливий різдвяний час я хочу подякувати вам усім. Дякую кожній американській родині, яка цінує тепло свого дому та бажає такого ж тепла іншим людям. Дякую Президенту Байдену та обом партіям у Сенаті та Палаті представників за їхню неоціненну допомогу".
- 21 вересня 2023 року, зустріч із Байденом: "Дякую вам, пане Президенте, за теплі та сильні слова для всіх українців. Дякую за запрошення. Наш регулярний діалог є доказом того, що наші країни – справжні союзники та стратегічні партнери".
- 20 листопада 2023 року, на X: "Я вдячний @POTUS Джо Байдену, Конгресу США та всьому американському народові за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні".
- 23 листопада 2023 року, на X, до Дня подяки: "Від імені всіх українців Олена @ZelenskaUA і я бажаємо всім американцям щасливого Дня подяки. Ми дякуємо вам, народе Америки. Ми знаємо, як багато з вас щиро підтримують нашу боротьбу і бажають Україні перемоги".
- 6 грудня 2023 року, на X: "Я вдячний @POTUS Джо Байдену, Конгресу та американському народові за новий військовий пакет допомоги, оголошений сьогодні".
- 12 грудня 2023 року, спільна пресконференція з Байденом: "Я радий бути тут і особисто подякувати вам та сказати, як Україна цінує все, що ми досягли разом у захисті життя і свободи".
- 16 січня 2024 року, на X: "Я зустрівся з @SecBlinken, щоб подякувати США, Президенту Байдену, Конгресу та американському народові за їхню непохитну підтримку та лідерство у допомозі Україні".
- 12 березня 2024 року, на X: "Дякую @POTUS Джо Байдену, його адміністрації, Конгресу та американському народові за військовий пакет допомоги на 300 мільйонів доларів".
- 7 червня 2024 року, зустріч із Байденом: "Дякую вам за значну підтримку – вам, вашій адміністрації. Ми дуже вдячні від усіх українців за вашу військову, фінансову та гуманітарну допомогу".
- 13 червня 2024 року, пресконференція з Байденом: "Дякую, пане Президенте, вашій команді. Дякую Конгресу США за підтримку – обом партіям, обом палатам. І дякую кожному американцю, хто не зраджує свободу і підтримує нас".
- 4 липня 2024 року, на X: "Дякую, Америка. Дякую кожному американському серцю, що б’ється в солідарності з хоробрими українськими серцями, які борються за незалежність".
- 26 вересня 2024 року, зустріч із Байденом: "Ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стояли пліч-о-пліч з перших моментів цього жахливого російського вторгнення".
- 12 лютого 2025 року, на X: "Я мав змістовну розмову з @POTUS. Ми довго говорили про можливості досягнення миру, обговорювали нашу готовність працювати разом на рівні команд та технологічні можливості України – включаючи дрони та інші передові галузі. Я вдячний президенту Трампу за його зацікавленість у тому, що ми можемо досягти разом".