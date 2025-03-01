Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чи дійсно Зеленський не дякував США

Під час вкрай напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп Венс дорікнули Зеленському за недостатню вдячність за американську допомогу.

Однак у виданні підрахували, що український лідер неодноразово висловлював вдячність США за їхню підтримку з початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Він дякував як Трампу, так і Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, американським оборонним компаніям та їхнім працівникам, а також усім американцям.

Навіть після напруженої зустрічі у Білому домі 28 лютого Зеленський подякував США.

Дякую, Америка, дякую за вашу підтримку, дякую за цей візит. Дякую @POTUS, Конгресу та американському народові. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і ми працюємо саме заради цього,

– написав президент України у X.

Що означає POTUS POTUS – абревіатура, яка означає "Президент Сполучених Штатів" (President of the United States). Її часто використовують в соціальних мережах для позначення чинного президента США.

Загалом у матеріалу нарахували 33 рази, коли Зеленський висловлював подяку США, їхнім офіційним особам чи громадянам за підтримку України.

Зверніть увагу! Цей перелік не повний, адже видання не аналізувало численні вечірні звернення Зеленського.

Приклади, коли Зеленський дякував США