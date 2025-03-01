В Украине актуальными становятся старые мемы, встречу лидеров сравнивают с фильмами или шутят о том, как сами бы реагировали на провокации американской администрации. Самые яркие мемы об инциденте в Белом доме собрал 24 Канал.

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Какие мемы создают о ссоре Зеленского и Трампа

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме закончилась полным провалом. Но видео перед прессой указывают на то, что конфликт начала американская сторона. Президента Украины перебивали, задавали ему странные вопросы. Это изрядно разгневало украинцев, которые за всем этим наблюдали. Такое громкое событие не могло пройти без волны мемов.

Многие увидели в этой ссоре референсы к известным фильмам. Например герой саги Marvel Локи тоже утверждал Халку, что он бог. Это в итоге были пустые слова.

Встречу Трампа и Зеленского сравнивают с фильмами Marvel: смотрите видео

Вспомним, что Зеленский среди прочего привез с собой в Вашингтон чемпионский пояс Александра Усика. Украинцы шутят, что на встречу стоило привезти самого Усика.

Очевидно на провокации Джей Ди Вэнса и Дональда Трампа Зеленский пытался реагировать сдержанно. Однако украинцы за телеэкранами могли свободно выплескивать свои эмоции от разрушенного дипломатического визита. В такой напряженной атмосфере часто не обходилось без ругани.

Как, вероятно, выглядел семейный разговор во время просмотра спора Зеленского и Трампа: смотрите видео (Внимание, присутствует ругань!)

Украинцы предполагают, как бы сами реагировали на такую критику от Трампа и Венса, если бы были на месте нашей делегации: смотрите видео (Внимание, присутствует ругань!)

Некоторые музыкальные творения народа становятся классикой. Так, на фоне последних событий не возможно не вспомнить трек "Вова, еб*ш их, б**ть".

Украинцы снимают видео под трек "Вова, еб*ш их, б**ть": смотрите видео

На разговор Зеленского и Трампа подкладывают другие слова, передающие общий смысл: смотрите видео

Одной из абсурдных претензий Трампа к Зеленскому было отсутствие костюма на нем.

Трампа не тревожило отсутствие костюма на арабмьких лидерах или на Илоне Маске: смотрите видео

Украинцы, очевидно, были в шоке от разговоров лидеров: смотрите видео

Мемы о встрече Зеленского и Трампа в Вашингтоне