Трамп отметил, что Соединенные Штаты хотят мира, а не затяжного конфликта, тогда как, по его мнению, Зеленский якобы настроен только на дальнейшее ведение войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Reuters.
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Как Трамп комментирует свою ссору с Зеленским
Трамп отметил, что США хотят мира, а не "10-летней войны", а Зеленский якобы хочет "воевать, воевать, воевать".
Глава Белого дома также подчеркнул, что Зеленский должен искать пути к мирному урегулированию и изменить риторику в отношении российского президента Владимира Путина, если хочет возобновить переговоры с Вашингтоном.
Трамп также высказался за немедленное прекращение боевых действий между Киевом и Москвой.
Отвечая на вопрос о возможности прекращения военной поддержки Украины, он ответил, что не имеет значения, что он рассматривает.