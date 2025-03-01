Трамп наголосив, що Сполучені Штати прагнуть миру, а не затяжного конфлікту, тоді як, на його думку, Зеленський нібито налаштований лише на подальше ведення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Reuters.

Дивіться також Рубіо вимагає у Зеленського вибачень через інцидент у Білому домі, – CNN

Як Трамп коментує свою сварку із Зеленським

Трамп зазначив, що США прагнуть миру, а не "10-річної війни", а Зеленський нібито хоче "воювати, воювати, воювати".

Глава Білого дому також підкреслив, що Зеленський має шукати шляхи до мирного врегулювання та змінити риторику щодо російського президента Володимира Путіна, якщо хоче відновити переговори з Вашингтоном.

Трамп також висловився за негайне припинення бойових дій між Києвом та Москвою.

Відповідаючи на запитання про можливість припинення військової підтримки України, він відповів, що не має значення, що він розглядає.