За його словами, її спровокували "розповіді про те, що Україна вже зруйнована, солдати втекли, мільйони загинули, а президент — диктатор". Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інтерв'ю президента України американському каналу Fox News.

"Я не хочу втратити США як нашого великого партнера"

Зеленський наголосив, що не хоче втратити США як великого партнера України.

Я говорив: "Будь ласка, будь обережні з цифрами". В нас немає мільйонних втрат. Немає територій — це чийсь дім", – підкреслив він.

Водночас президент висловив впевненість, що їхні стосунки з Трампом можуть бути врятовані. За словами Зеленського, це більше, ніж стосунки президентів — це історичний зв'язок між українцями та американцями.

Також Зеленський підкреслив, що шкодує про публічну суперечку з Трампом.