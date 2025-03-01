01:18, 1 березня

"Не можу змінити наше (українців – 24 Канал) ставлення до росіян, бо вони вбивці", – пояснив Зеленський. І додав, що це не означає, що ми не хочемо миру. "Мої люди просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці Росії", – зазначив він.