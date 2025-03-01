01:29, 1 марта

Зеленский высказался и о том, из-за чего вспыхнул спор на встрече с Трампом "Есть рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - диктатор. Где же дружба между США и Украиной?", – спросил он.

Журналист спросил Зеленского, считает ли он ситуацию со спором в Белом доме "спланированной ситуацией". "Не знаю", – ответил украинский президент.