Что рассказал Зеленский о встрече с Трампом, какие заявления сделал о войне, переговоры, мир, а также действия США и России – читайте в материале 24 Канала.
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Какие заявления сделал Зеленский в интервью Fox News
По словам Зеленского, самый быстрый путь к гарантиям безопасности Украины - это НАТО. Впрочем, никто не давит по этому поводу. Поэтому, если не НАТО, можно "строить НАТО в Украине", добавил он, замечая, что Европа к этому готова. Но хотя иметь союзника – США.
Об отношениях с Трампом
Зеленский верит, что его взаимоотношения с Трампом можно спасти. "Исторически сложилось, что отношения между нашими народами - крепкие. Американцы помогли спасти украинцев", – отметил украинский лидер.
"Если кто-то хочет проверить присланные нам средства, мы открыты к этому, - заверил Зеленский.
Украинский президент высказался и о словах Трампа о том, что он "посередине" между Украиной и Россией. "Я хотел бы, чтобы Трамп был больше на нашей стороне", – отметил Зеленский
Зеленский высказался и о том, из-за чего вспыхнул спор на встрече с Трампом "Есть рассказы о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - диктатор. Где же дружба между США и Украиной?", – спросил он.
Журналист спросил Зеленского, считает ли он ситуацию со спором в Белом доме "спланированной ситуацией". "Не знаю", – ответил украинский президент.
О соглашении с США
Когда теперь может быть подписано соглашение о полезных ископаемых с США – Зеленский сказать не может. "США хотели это соглашение, мы не против, но мы хотим понимать, какое место в нем займут гарантии безопасности", – повторил президент. Он считает, что сроки подписания зависит от американской стороны.
Зеленский ответил Грэму
После спора с Дональдом Трампом республиканец Линдси Грэм призвал украинского лидера уйти в отставку. "Только украинцы выбирают Президента Украины", – отреагировал Зеленский в интервью Fox News.
"Не могу изменить наше (украинцев – 24 Канал) отношение к россиянам, потому что они убийцы", – объяснил Зеленский. И добавил, что это не означает, что мы не хотим мира. "Мои люди просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне России", – отметил он.
Зеленский считает, что Украине будет трудно продержаться без помощи и поддержки США. "Но мы не можем терять наши ценности", – сказал он.
О прекращении огня
Политик также высказался о призывах Трампа о прекращении огня. "Я не могу сказать просто "остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что Путин вернется завтра", – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут. "Я только говорю, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. Президент считает, что за столом переговоров должны быть Украина, США и Европа.
О споре с Трампом
Зеленский говорит, что ему обидно, что спор с Трампом попал на камеры, но не считает, что там произошло "что-то плохое". "Они (Белый дом – 24 канал) должны услышать позицию Украины", - сказал Зеленский. Он добавил, что Украина готова подписать соглашение по полезным ископаемым, но этого недостаточно. Президент подчеркнул, что Украина готова к миру, но должна быть в сильной позиции, нужны гарантии.
Зеленский подчеркнул, что благодарен Трампу, что он хочет завершить войну. При этом, вспомнил, что Путин нарушал прекращение огня 25 раз.