Он также выразил мнение, что Зеленский не желает мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В чем обвиняет Зеленского Рубио

Рубио выразил сомнения относительно настоящего стремления Зеленского к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной.

Ему не нужно было идти туда и становиться антагонистом. Когда вы начинаете говорить об этом агрессивно – а президент заключает соглашения, он заключал соглашения всю свою жизнь – вы не собираетесь сажать людей за стол переговоров. И поэтому вы начинаете думать, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так,

– отметил госсекретарь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой неудачный визит в Белый дом.

"Я уважаю Трампа и американцев. Я считаю, что мы должны быть открытыми и честными. Но я не считаю, шо сделал что-то плохое", – подчеркнул президент.