В Україні актуальними стають старі меми, зустріч лідерів порівнюють з фільмами або жартують про те, як самі б реагували на провокації американської адміністрації. Найяскравіші меми про інцидент у Білому домі зібрав 24 Канал.

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Які меми створюють про сварку Зеленського і Трампа

Зустріч Зеленського з Трампом у Білому домі скінчилась повним провалом. Але відео перед пресою вказують на те, що конфлікт почала американська сторона. Президента України перебивали, ставили йому дивні запитання. Це неабияк розгнівало українців, які за усім цим спостерігали. Така гучна подія не могла минути без хвилі мемів.

Багато хто побачив у цій сварці референси до відомих фільмів. Наприклад герой саги Marvel Локі теж стверджував Халку, що він бог. Це в результаті були пусті слова.

Зустріч Трампа і Зеленського порівнюють з фільмами Marvel: дивіться відео

Пригадаємо, що Зеленський серед іншого привіз із собою до Вашингтона чемпіонський пояс Олександра Усика. Українці жартують, що на зустріч варто було привезти самого Усика.

Вочевидь на провокації Джей Ді Венса та Дональда Трампа Зеленський намагався реагувати стримано. Однак українці за телеекранами могли вільно виплескувати свої емоції від зруйнованого дипломатичного візиту. У такій напруженій атмосфері часто не миналося без лайки.

Як, ймовірно, виглядала сімейна розмова під час перегляду суперечки Зеленського і Трампа: дивіться відео (Увага, присутня лайка!)

Українці припускають, як би самі реагували на таку критику від Трампа та Венса, якби були на місці ашої делегації: дивіться відео (Увага, присутня лайка!)

Деякі музичні творіння народу стають класикою. Так, на фоні останніх подій не можливо не згадати трек "Вова, їб*ш їх, б**ть".

Українці знімають відео під трек "Вова, їб*ш їх, б**ть": дивіться відео

На розмову Зеленського і Трампа підкладають інші слова, що передають загальний сенс: дивіться відео

Однією з абсурдних претензій Трампа до Зеленського була відсутність костюма на ньому.

Трампа не тривожила відсутність костюма на арабмьких лідерах або на Ілоні Маску: дивіться відео

Українці, вочевидь, були в шоці від розмов лідерів: дивіться відео

Меми про зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні