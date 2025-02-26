Экспосол США при НАТО и бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер рассказал 24 Канала, что Трамп ведет себя очень изменчиво и непредсказуемо. Это разочаровывает не только украинцев, но и американцев.

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Трамп злой на Зеленского

Курт Волкер считает, что последние острые заявления Трампа по поводу Зеленского со временем потеряют свой негативный контекст.

Я все еще осторожно оптимистичен. В первую неделю в должности Трамп четко дал понять, что знает, как заставить Владимира Путина остановить войну,

– сказал он.

Россия находится в ослабленной позиции. Это хороший знак.

Экспосол США заметил, что неприятные слова Трампа, мол, Украина начала войну, а президент Зеленский– "диктатор", прозвучали только потому, что лидер США был взбешен. Вероятно, говорится о реакцию президента Украины по предложению Трампа относительно редкоземельных ископаемых или на выступление Джей Ди Венса в Мюнхене.

Поэтому я думаю, что из-за этого он просто был расстроен. Именно поэтому Трамп ответил следующими заявлениями. Но, если мы пройдем этот этап, дела вернутся на верный путь,

– предположил Курт Волкер.

Следует добавить, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предостерегает, что Украине следует быть готовой к "турбулентности" в отношениях с США, поскольку риторика Трампа и его команды по Зеленскому и Украине становится все более жесткой. Он подчеркивает, что наше государство должно надеяться прежде всего на собственные силы, ведь позиция международных партнеров меняется в зависимости от политической ситуации.