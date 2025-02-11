Дональд Трамп в первые 20 дней своего правления четко определил курс на разрушение государственных институтов США, однако было бы наивно считать, что он ограничится только этим и не попытается сделать то же самое тем же способом с международным порядком.

24 Канал рассказывает, что происходит, а также объясняет, как Трамп своими экзальтированными поступками играет на руку Китаю и России.

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Атака Трампа на международное право и МУС: при чем здесь Израиль

6 февраля 2025 года президент Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) – независимой структуры, которая имеет надгосударственную юрисдикцию и фактически единственная в мире может выносить приговоры лидерам государств и их подчиненным за преступления против человечности, геноцид и военные преступления.

МУС руководствуется на основе Римского статута и расположен в Гааге. Устав МУС подписали более 120 государств мира. В частности, это сделала и Украина. Наше государство в 2024 году официально согласовало все проблемные места и ратифицировало документ, который подписало еще 24 года назад.

Так, это тот самый суд, что выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и его приспешников, включая Шойгу, Львову-Белову и других Кобылашей. Но наказал его Трамп, кажется, не за это.

Причиной гнева самого могущественного человека мира стали "нелегитимные и безосновательные действия против Америки и нашего близкого союзника Израиля". Конкретнее – судебное преследование товарища президента США и его недавнего гостя – действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и военного пенсионера Йоава Галанта, который в начале операции "Железные мечи" в Секторе Газа занимал должность военного министра еврейского государства.



Йоав Галант (сзади слева) и Биньямин Нетаньяху / Фото YONATAN SINDEL / FLASH90

Оба господа получили 20 мая 2024 года от МУС ордера на арест по подозрению в организации блокады Газы, что привело к многочисленным жертвам и нечеловеческим страданиям местных жителей.

"Изюминку" ситуации добавлял тот факт, что израильтяне получили ордера одновременно с руководителями ХАМАС, ответственными, по мнению МУС, за атаку террористов на Израиль 7 октября 2023 года, унесшую более 1 200 жизней. Таким образом гаагские судьи будто уравняли в зверствах террористическую группу и государство. Это решение действительно довольно противоречивое и многими критиковалось как слишком пиарное и показательное. Собственно, таким оно и было, но это не отменяет других фактов.

Сам Израиль никогда не признавал МУС, зато это сделала Палестина (признанная государством на уровне ООН), что предоставило Суду право на юрисдикцию для расследований.

В МУС действительно заседают немало судей, которых можно назвать представителями так называемого Глобального Юга, а его лидер – шотландский генпрокурор МУС Карим Хан, чей отец пакистанец. Конечно, в Израиле есть основания называть таких персонажей предвзятыми.

Впрочем, никто не заставлял тех же израильтян (в частности, господина Галанта) публично объявлять о гуманитарной блокаде Газы в начале операции "Железные мечи",

членам кабинета министров еврейского государства произносить речи в духе "окончательного решения",

местным судам не расследовать факты военных преступлений,

а военным – не считаться с человеческими потерями среди гражданских, делая вид, что сейчас не эпоха тотального охвата интернета и тик-тока, а времена Первой интифады, когда можно было смело действовать по принципу "война все спишет".

Глобальные последствия: почему Трамп и США волнуются

Спишет или не спишет – это вопрос из юрисдикции МУС, но нас интересуют глобальные последствия.

21 ноября 2024 года І Палата предварительного производства МУС единогласно отклонила обжалование государства Израиль и подтвердила ордера, которые приобрели юридическую силу. Из-за них Нетаньяху существенно ограничил географию своих визитов и вынужден был пропустить 80-летие освобождения войсками Первого украинского фронта концлагеря Освенцим. Но если Израильский премьер боится ехать в Европу, то двери США для него всегда открыты.

Трамп и США разволновались не просто так. Америка не принимала Римский статут и не является членом МУС, опасаясь, что ее граждане стали бы подозреваемыми в делах о военных преступлениях в Ираке и Афганистане (о них известно благодаря многочисленным утечкам "Викиликс" и другим свидетельствам). То же самое касается Израиля.

К Израилю у мирового сообщества немало вопросов и далеко не все из них можно объяснить, как это любят делать в Израиле, "антисемитизмом". Таким образом, эти два государства противопоставляют себя мировому сообществу, которое разделяет идею МУС и международного права. Но не только они, потому что против также КНР, Россия и другие.

Своим указом Трамп наложил финансовые и визовые ограничения на членов МУС, а также на лиц и их семьи, которые помогают в расследовании МУС в отношении американских граждан или союзников.

Следует отметить, что президент США здесь последователен как никогда. Во время своей первой каденции он уже накладывал санкции на отдельных представителей МУС из-за их расследования против граждан США за действия в Ираке и Афганистане. Байден после победы эти санкции отменил, но и расследования как-то сошли на нет.

Сейчас Трамп вернулся и демонстрирует, что у него хорошая память. Но не только он, потому что идея наказать судей в Гааге давно обсуждалась на уровне Конгресса, еще во времена Байдена. Трамп сейчас просто пошел самым простым путем.

Отметим, что таким образом он может также действовать превентивно – кто знает, возможно, его идея с "ближневосточной Ривьерой" и бьютифул-отелями на месте руин Газы когда-то также бы стала предметом расследования в Гааге.

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Кто и как защищает МУС, а также какая позиция у Украины

Решение Трампа вызвало недовольство у традиционных союзников США в Европе. Потому что, к примеру, генпрокурор МУС Хан – это гражданин Великобритании, уважаемый человек, хотя и не без греха (сейчас против него самого ведется расследование о сексуальных домогательствах к коллегам).

Теперь эдинбуржец окажется под санкциями США. Интересно, как это повлияет на отношения Америки со своим ближайшим союзником?



Прокурор МУС Карим Хан во время визита в Украину, Буча, 2022 год / Фото Офиса генпрокурора

Напомним, что Суд заседает в Нидерландах, а в ЕС, в принципе, существует консенсус, что Израиль все-таки перегнул палку и существенно вышел за пределы необходимой обороны в Газе, а потому его действия должны получить юридическую оценку. Тем более, что есть доказательства и геноцидные заявления от полномочных представителей израильской власти. Далеко не все в Европе разделяют отдельные действия МУС, но признают его полномочия и надеются на верховенство права.

Сейчас 79 государств-участников Римского статута выразили свое "фе" действиям Трампа.

Санкции серьезно подорвали бы все ситуации, которые сейчас расследуются, поскольку Суд, возможно, был бы вынужден закрыть свои представительства на местах. Содействие жизненно важной работе МУС служит нашим общим интересам в продвижении подотчетности, о чем свидетельствует поддержка, которую предоставляют Суду как государства-участники, так и государства, не являющиеся участниками МУС. Такие меры повышают риск безнаказанности за самые тяжкие преступления и угрожают подорвать международное верховенство права, которое имеет решающее значение для поддержания глобального порядка и безопасности. Кроме того, санкции могут поставить под угрозу конфиденциальность чувствительной информации и безопасность причастных лиц, включая потерпевших, свидетелей и должностных лиц Суда, многие из которых являются нашими гражданами,

– фрагмент совместного заявления 79 государств в защиту МУС от давления США, 7 февраля 2025 года.

Среди подписантов открытого обращения: Франция, Германия, Бразилия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Греция, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия и другие.



А также, внимание, – Канада, Дания, Колумбия, Панама, ЮАР и Мексика. Те самые, которые стали целями для агрессивных твитов Трампа. Отдельно следует упомянуть Монголию, там также решили, что нарушать Устав не годится (лучше поздно, чем никогда).



Председательствующая судья зачитывает постановление суда ООН в Гааге, Нидерланды, 31 января 2024 года / AP / Peter Dejong

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Украина по понятным причинам пока выжидает. Тем же занята Великобритания (видимо, до сих пор шокирована).

При этом представитель МИД Украины Георгий Тихий выразил надежду, что Международный уголовный суд (МУС) продолжит выполнять свои функции по привлечению к ответственности россиян за совершенные военные преступления в Украине, несмотря на введенные США санкции.

Впрочем, это больше похоже на церемониальные заверения, которые должны были прозвучать, но ни на что не влияют, потому что США просто опрокидывают стол, на котором стояла доска с шахматами, чем разрушает буквально все.

При этом в самом МУС заявили, что продолжат работать несмотря на все притеснения и санкции, но все всё понимают.

Подарок диктаторам и России

Фактически Трамп провозглашает Нетаньяху "нашим су**ным сыном" (якобы именно так президент Рузвельт в 1939 году охарактеризовал никарагуанского диктатора Анастасио Самосу фразой: "Возможно, Самоса – су*ин сын, но это наш су*ин сын").

Демонстрируя, что США все можно, Трамп не только повышает авторитет США, но и одновременно уничтожает репутацию МУС, а также всего международного права. Потому что если объявлены юридически ничтожными потуги Суда привлечь к ответственности Нетаньяху, то разве не становятся такими же и ордера на арест Путина и Львовой-Беловой?



Путин и Львова-Белова / Фото Кремля

Согласитесь, одно дело, когда предписания Римского статута игнорирует Монголия, а совсем другое, когда под сомнение существование самого Суда ставит самая могущественная страна мира. Все это не очень хорошо выглядит и абсолютно развязывает руки автократам и диктаторам по всему миру.

С другой стороны, а разве они и до того не были развязаны? Разве остановил ордер на арест Путина и его приспешников в ведении геноцидной войны против Украины?

Разве отказался Китай от геноцида уйгуров и планов по захвату Тайваня?

Разве КНДР свернула абсолютно незаконную и опасную ядерную программу, а Ким прекратил запускать баллистические ракеты в море?

Разве Россия прекратила в обход резолюций Совбеза ООН, которые сама же одобрила, нарушать санкции и снаряжать сумасшедшего коммуниста всем необходимым?

Короткий ответ – нет. Причина здесь заключается в том, что мировой порядок, основанный на системе сдержек и противовесов во главе с ООН, не работает. Не работает и МУС, потому что нет политической воли всех ведущих государств, вместо этого есть желание безнаказанно осуществлять экспансию против Украины, Грузии, Тайваня, Гренландии и тому подобное.

Неудивительно, что в Москве приветствовали указ Трампа о санкциях в отношении МУС. Издание The Moscow Times цитирует анонимного высокопоставленного кремлевского чиновника, который назвал решение Трампа "отличной новостью" и заявил, что МУС "стал слишком высокомерным, и теперь Вашингтон поставил его на место". При этом другой неназванный российский дипломат вообще называет решение Трампа "подарком Москве".

Другим подарком россиянам стало решение нового генпрокурора США Памелы Бонди о ликвидации оперативной группы Министерства юстиции KleptoCapture, созданной администрацией Байдена для наложения санкций на олигархов, связанных с Кремлем, и конфискации их яхт. Нечто подобное госпожа Бонди планирует и для Китая.

Еще одна директива Бонди остановит усилия федеральных правоохранительных органов, направленные на борьбу с тайными кампаниями влияния со стороны России и других противников, таких как Китай, которые пытаются посеять хаос в американской политике.

Пока не понятно, сколько здесь прямого содействия Пекину и Москве, а сколько банального непрофессионализма. Сейчас вся государственная служба США оказалась в глубоком кризисе стараниями Илона Маска и его детища – DOGE. Он, похоже, поставил цель резать по-живому и уволить всех, а только потом разбираться, как быть дальше.

Сейчас государственные американские служащие массово получают письма с предложениями уволиться и перейти в частный сектор. Это касается не только ФБР и ЦРУ, о которых писали СМИ, а почти ВСЕХ госслужащих. К примеру, источник автора, который работает в Госдепе, получил на почту более 10 (!) таких писем с призывом уволиться.

Последствия этой вакханалии пока трудно предсказать, однако легко предположить, что Америка может получить действительно болезненный удар, который существенно ослабит ее способность как государства. Удар этот будет нанесен в порядке самострела, а тот хаос, что непременно возникнет, станет еще большим подарком мировым диктаторам и развяжет руки, которые и до того особо никто не держал при себе.