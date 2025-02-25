Державний секретар США Марко Рубіо зробив заяву у відповідь на цей заклик українського президента. про це пише 24 Канал із посиланням на Breitbart News.

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Ядерна зброя – не відповідь

Рубіо наголосив, що потрібно менше країн із ядерною зброєю, а не більше.

Я думаю, президент Зеленський має фундаментальну проблему, і це нормально: як покласти край конфлікту і щоб він раптово не призвів до нової війни через рік, два або три,

– поясни він.

Водночас держсекретар США наполягає на тому, що це те, про що доведеться говорити на будь-яких переговорах, проте він не вважає, що ядерна зброя – це відповідь.

Триває робота над угодою про корисні копалини між Україною та США. Перший варіант цього договору відхилила Україна через відсутність гарантій безпеки, які ж принципово важливими для нашої держави.