Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис репортерки Білого дому в CNN Алейни Трин в соцмережі X.

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Чи може Україна стати членом НАТО

Радник президента США Майкл Волтц заявив, що обговорення питання про вступ України до НАТО наразі не ведеться.

Це не розглядається,

– сказав він.

Водночас, за словами Волца, гарантії безпеки для "майбутнього України" з боку європейських країн – це інша дискусія. Він підкреслив, що Білий дім очікує від Європи, зокрема від Франції і Великої Британії, активніших дій у підтримці України в умовах війни з Росією.

До слова, 23 лютого у рамках форуму "Україна. Рік 2025" Володимир Зеленський заявив, що вступ до НАТО це важлива гарантія безпеки для України. За словами президента, поки рішення не прийнято, але Україна залишить це питання на столі.

До того ж Зеленський сказав, що готовий покинути пост президента заради миру в Україні, зокрема в обмін на вступ нашої країни в НАТО.