Гарантіями економічної ж безпеки є вступ України до ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського у рамках форуму "Україна. Рік 2025".

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Вступ до НАТО – гарантія безпеки

Гарантії безпеки – теоретично це одна історія, а практично, якщо ми кажемо про економічні гарантії безпеки – це членство в ЄС для нас. Раз. Друге – це фінансування української армії не менше 800 тисяч, якщо нас поки немає в НАТО,

– сказав Зеленський.