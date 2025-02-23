Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

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Зеленський висловився про вибори

Зеленський наголосив, що у 2019 році за нього проголосувало 73% українців, а тому є легітимним президентом України. Крім того, парламент також обрав народ нашої країни.

Однак Зеленський зауважив, що не планує десятиліттями залишатися при владі.

Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо",

– наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори, і народ нашої країни обере нового президента.