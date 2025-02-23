Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции.

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Зеленский высказался о выборах

Зеленский отметил, что в 2019 году за него проголосовало 73% украинцев, а потому является легитимным президентом Украины. Кроме того, парламент также избрал народ нашей страны.

Однако Зеленский отметил, что не планирует десятилетиями оставаться у власти.

Десятилетиями быть у власти не собираюсь, но и Путину быть у власти в Украине не позволим",

– подчеркнул Зеленский.