Гарантиями экономической же безопасности является вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского в рамках форума "Украина. Год 2025".

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Вступление в НАТО – гарантия безопасности

Гарантии безопасности – теоретически это одна история, а практически, если мы говорим об экономических гарантиях безопасности – это членство в ЕС для нас. Раз. Второе – это финансирование украинской армии не менее 800 тысяч, если нас пока нет в НАТО,

– сказал Зеленский.