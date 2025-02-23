Дональд Трамп дозволив собі критику на адресу Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". Цим самим очільник США повторив тезу російської пропаганди про так звану "нелегітимність" українського президента. Під час пресконференції журналіст поцікавився у глави держави, готовий він відмовитися від посади заради миру в Україні, передає 24 Канал.

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Чи зможе Зеленський піти з посади

Зеленський заявив, що ладен покинути пост президента заради миру в Україні.

Якщо вам буде потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Можна поміняти це на НАТО. Одразу. Я фокуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років. Я не планую бути при владі десятиріччя,

– відповів політик.

Нагадаємо, що законодавство України забороняє проводити вибори під час воєнного стану, тому вони не відбулися навесні 2024 року. Президент Зеленський зазначив, що вибори відбудуться через 90 днів після закінчення воєнного стану. Крім того, гарант зауважив, що виборів в Україні хоче Росія, а саме суспільство проти.