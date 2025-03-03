У МЗС Франції розповіли про деталі такого "часткового перемир’я". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFM TV.

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Що відомо про план Стармера й Макрона

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також стурбований "ризиком війни на європейському континенті", а саміт у Лондоні 2 березня політик назвав "пробудженням європейців, які відмовлялися бачити реальний стан речей".

Ідею місячного перемир'я в Україні, запропоновану Францією та Великобританією, Барро назвав передумовою для "справжніх мирних переговорів".

Це перемир'я в повітрі, на морі та щодо енергетичної інфраструктури дозволить засвідчити добру волю Владіміра Путіна, коли він візьме на себе зобов'язання дотримуватися цього перемир'я,

– зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, під час недільного саміту європейські лідери домовилися про розробку нового мирного плану закінчення війни, який потім обговорюватимуть зі США. Окрім того, Стармер наголосив, що Європа відправить до України мирний контингент.