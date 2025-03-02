Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC. Таке рішення ухвалили після "публічної сварки" між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі.

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Що відомо про план Стармера

За словами Стармера, план з'явився внаслідок переговорів між лідерами чотирьох країн опісля подій у Вашингтоні в п'ятницю, 28 лютого, коли президент України достроково залишив резиденцію Трампа.

Великобританія і Франція є найбільш прогресивними в цьому питанні, і саме тому ми з президентом Макроном будемо працювати над цим планом, який потім обговоримо з США,

– сказав британський прем'єр-міністр.

Він повідомив, що розмовляв із Зеленським і Трампом після інциденту в Овальному кабінеті. Стармер вірить у те, що президент США хоче міцного миру в Україні, і наголошує – для цього необхідні американські гарантії безпеки.

Нагадаємо, сьогодні у Великобританії пройде саміт європейських лідерів, де обговорюватимуть завершення бойових дій в Україні. У Європі прагнуть зупинити Трампа від поспішної угоди з Росією.

Макрон прагне переконати США

До слова, в інтерв’ю La Tribune Dimanche, президент Франції заявив, що намагатиметься переконати США в необхідності продовження фінансової й військової підтримки Києва.

Я думаю, що після гніву всім потрібно повернутися до спокою, поваги й визнання, щоб ми могли досягти конкретного прогресу, оскільки те, що стоїть на кону, є надто важливим,

– заявив Еммануель Макрон після подій в США.