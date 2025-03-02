Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Стармер зробив заяву після візиту Зеленського

Стармер вважає, що через три роки після жорстокого вторгнення Росії в Україну світ перебуває на "переломному етапі" війни. Відтак, у неділю, 2 березня, лідери європейських країн зберуться у Лондоні на саміті з питань оборони.

Відомо, що серед тих, хто візьме участь у переговорах, які мають бути сфокусовані на європейському плані щодо того, як забезпечити мир в Україні, будуть лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Польщі, Іспанії, Туреччини, Канади та інших держав.

Прем'єр Британії заявив, що країни Європи повинні активізувати підготовку до європейського елементу гарантій безпеки поряд з продовженням дискусій зі Сполученими Штатами.

У нас є можливість об'єднатися, щоб забезпечити справедливий і міцний мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку. Настав час і для нас об'єднатися, щоб захистити європейську безпеку та забезпечити наше спільне майбутнє,

– наголосив Стармер.

Раніше стало відомо, що на саміт до Лондона не запросили представників Естонії, Литви та Латвії. У ЗМІ пишуть, що Кір Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії. Втім, у країнах Балтії розчаровані таким рішенням.