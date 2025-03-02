Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президента України у його телеграм-каналі.

До теми Велика Британія виділить 3,2 мільярда доларів на обороноздатність України: підписано угоду

Що розповів Зеленський про візит у Велику Британію

Володимир Зеленський зазначив, що у Лондоні він мав важливу та теплу зустріч із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Під час перемовин політики обговорили виклики, що стоять перед Україною та всією Європою, координацію з партнерами, конкретні кроки для посилення позицій України та закінчення війни справедливим миром, а також надійні гарантії безпеки.

Принципові слова підтримки від пана Прем'єр-міністра й важливе рішення: сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів,

– зауважив український лідер.

Він пояснив, що гроші з цієї позики підуть на виробництво зброї в Україні.

"Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну", – наголосив Зеленський.

Президент України також подякував народові та уряду Сполученого Королівства за велику підтримку від самого початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Зеленський підкреслив, що українці щасливі, що мають таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх.

Як зустрів Зеленського кіт Ларрі

На офіційній сторінці головного мишолова резиденції британського прем'єра кота Ларрі під час візиту Володимира Зеленського з'явився допис. Котик наголосив, що його країна знає, як треба приймати гостей, дорікнувши таким чином США та Дональду Трампу.

На відміну від деяких інших країн, ми знаємо, як бути гостинними,

– написано в акаунті кота Ларрі.

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт сказав, що британці гостинно зустріли Зеленського, на відміну від США / Фото з акаунту @Number10cat у соцмережі Х

До слова, Володимира Зеленського після приїзду в Лондоні особисто зустрів Кір Стармер та навіть обійняв. Журналісти переконують, що це був сигнал Білому дому, що Британія на стороні України у війні з Росією.