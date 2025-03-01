Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

До теми Зеленський прибув до Великої Британії: незабаром він зустрінеться зі Стармером

Що саме Стармер сказав Зеленському

Журналісти зазначили, що Кір Стармер і Володимир Зеленський уже вирушили на приватну зустріч на Даунінг-стріт.

Але незадовго до того, як вони зникли з поля зору медійників, політики обмінялися кількома заявами перед камерами.

Звертаючись до натовпу, який зібрався біля Даунінг-стріт, британський прем'єр-міністр запевнив Зеленського у підтримці.

Ви маєте повну підтримку в усьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуватимемо вас і Україну стільки, скільки це буде потрібно,

– сказав Стармер.

Він також додав, що Велика Британія має абсолютну і непохитну рішучість досягти того, чого обидві держави хочуть, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці.

Зеленський, своєю чергою, подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку російського вторгнення.

Який сигнал Стармер послав Білому дому, зустрівши Зеленського

Журналіст Sky News Сем Коутс зазначив, що Кір Стармер спеціально вийшов на вулицю, щоб привітати Володимира Зеленського.

Зокрема, за словами медійника, він спеціально обійняв Володимира Зеленського на камери, таким чином пославши сигнали Білому дому, що Британія на стороні України.

Кір Стармер, який не є тактильною особистістю, якщо бути чесним, обіймає президента Зеленського. Це було зроблено для того, щоб це побачили у всьому світі, і особливо в Білому домі,

– сказав Коутс.



Кір Стармер обійняв Володимира Зеленського, таким чином показавши Білому дому, яку сторону він обрав у війні Росії проти України / Фото Sky News

Журналіст зазначив, що Стармер навіть навмисно дав камерам зафіксувати кадр з обіймами, щоб переконатися, що ніхто не зможе сумніватися в тому, яку сторону він обрав у цьому війні Росії проти України, незалежно від поглядів президента та віцепрезидента США.