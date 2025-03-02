Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины в его телеграм-канале.

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Что рассказал Зеленский о визите в Великобританию

Владимир Зеленский отметил, что в Лондоне он имел важную и теплую встречу с британским премьер-министром Киром Стармером.

Во время переговоров политики обсудили вызовы, стоящих перед Украиной и всей Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги для усиления позиций Украины и окончания войны справедливым миром, а также надежные гарантии безопасности.

Принципиальные слова поддержки от господина Премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Займ на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен из доходов, полученных от замороженных российских активов,

– отметил украинский лидер.

Он пояснил, что деньги из этого займа пойдут на производство оружия в Украине.

"Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил народ и правительство Соединенного Королевства за большую поддержку с самого начала полномасштабной войны, которую начала Россия. Зеленский подчеркнул, что украинцы счастливы, что имеют таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, каким должна быть уверенность в будущем для всех.

Как встретил Зеленского кот Ларри

На официальной странице главного мышелова резиденции британского премьера кота Ларри во время визита Владимира Зеленского появилось сообщение. Котик отметил, что его страна знает, как надо принимать гостей, упрекнув таким образом США и Дональда Трампа.

В отличие от некоторых других стран, мы знаем, как быть гостеприимными,

– написано в аккаунте кота Ларри.

Кот Ларри с Даунинг-стрит сказал, что британцы гостеприимно встретили Зеленского, в отличие от США / Фото из аккаунта @Number10cat в соцсети Х

К слову, Владимира Зеленского после приезда в Лондоне лично встретил Кир Стармер и даже обнял. Журналисты убеждают, что это был сигнал Белому дому, что Великобритания на стороне Украины в войне с Россией.