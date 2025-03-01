Документ підписували міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінфін.

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Виділені кошти є частиною механізму ERA країн G7

У міністерстві фінансів України розповіли, що виділені кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7, фінансування якого надається на 30 років. Йдеться про загальний обсяг 50 мільярдів доларів.

"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів", – додали у Мінфіні.

Гроші спрямують на закупівлі оборонних матеріалів.

Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій Угоді,

– наголосив Міністр фінансів України.

До слова, у межах ERA Україні уже передали 1 мільярд доларів від США та 3 мільярди євро від ЄС.