Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Стармер сделал заявление после визита Зеленского

Стармер считает, что через три года после жестокого вторжения России в Украину мир находится на "переломном этапе" войны. Поэтому, в воскресенье, 2 марта, лидеры европейских стран соберутся в Лондоне на саммите по вопросам обороны.

Известно, что среди тех, кто примет участие в переговорах, которые должны быть сфокусированы на европейском плане относительно того, как обеспечить мир в Украине, будут лидеры Италии, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Турции, Канады и других государств.

Премьер Британии заявил, что страны Европы должны активизировать подготовку к европейскому элементу гарантий безопасности наряду с продолжением дискуссий с Соединенными Штатами.

У нас есть возможность объединиться, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир в Украине, который гарантирует их суверенитет и безопасность. Пришло время и для нас объединиться, чтобы защитить европейскую безопасность и обеспечить наше общее будущее,

– подчеркнул Стармер.

Ранее стало известно, что на саммит в Лондон не пригласили представителей Эстонии, Литвы и Латвии. В СМИ пишут, что Кир Стармер будет иметь телефонный разговор с лидерами стран Балтии. Впрочем, в странах Балтии разочарованы таким решением.