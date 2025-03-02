Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву британського уряду.

Читайте також Принципові слова підтримки й погашення позики з грошей Росії, – Зеленський про візит у Британію

Які питання обговорюватимуть на саміті в Лондоні

В уряді Британії заявили, що Кір Стармер підтвердив свою непохитну підтримку України та сповнений рішучості "знайти шлях вперед, який покладе край незаконній війні Росії та гарантує Україні тривалий мир на основі суверенітету та безпеки".

У саміті візьмуть участь лідери України, Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. До того ж на зустрічі очікують міністра закордонних справ Туреччини, генерального секретаря НАТО, а також президентів Європейської комісії та Європейської ради.

Прем'єр-міністр чітко заявив, що не може бути жодних переговорів про Україну без України, і цю рішучість він підтвердив, коли тепло вітав президента Зеленського на Даунінг-стріт у суботу ввечері (1 березня, – 24 Канал) перед самітом,

– йдеться в повідомленні.

Дискусії під час саміту будуть зосереджені на:

Зміцненні позицій України зараз – зокрема постійній військовій підтримці та посиленні економічного тиску на Росію.

Необхідності міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантує, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх нападів Росії.

Наступних кроках щодо планування надійних гарантій безпеки.

Зазначається, що Велика Британія вже "чітко дала зрозуміти", що готова підтримувати майбутню безпеку України військами на місцях.

У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити нашу підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі Сполученими Штатами,

– заявили в уряді.

Нагадаємо, на саміт до Лондона не запросили представників Естонії, Литви та Латвії. У ЗМІ повідомляють, що Кір Стармер матиме телефонну розмову з лідерами країн Балтії, однак там розчаровані таким рішенням.