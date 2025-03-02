Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Такое решение приняли после "публичной ссоры" между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

Смотрите также Иностранные войска в Украине․ Какие страны за, какие против, сколько солдат может отправить Европа

Что известно о плане Стармера

По словам Стармера, план появился в результате переговоров между лидерами четырех стран после событий в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля, когда президент Украины преждевременно покинул резиденцию Трампа.

Великобритания и Франция являются наиболее прогрессивными в этом вопросе, и именно поэтому мы с президентом Макроном будем работать над этим планом, который затем обсудим с США,

– сказал британский премьер-министр.

Он сообщил, что разговаривал с Зеленским и Трампом после инцидента в Овальном кабинете. Стармер верит в то, что президент США хочет прочного мира в Украине, и подчеркивает – для этого необходимы американские гарантии безопасности.

Напомним, сегодня в Великобритании пройдет саммит европейских лидеров, где будут обсуждать завершение боевых действий в Украине. В Европе стремятся остановить Трампа от поспешного соглашения с Россией.

Макрон стремится убедить США

К слову, в интервью La Tribune Dimanche, президент Франции заявил, что будет пытаться убедить США в необходимости продолжения финансовой и военной поддержки Киева.

Я думаю, что после гнева всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли достичь конкретного прогресса, поскольку то, что стоит на кону, является слишком важным,

– заявил Эммануэль Макрон после событий в США.