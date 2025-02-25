Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину

Детали планируемой встречи по Украине в Лондоне

Источники Bloomberg рассказали, что идея созвать лидеров принадлежит Великобритании. Но официально офис Стармера не комментировал это.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Великобритания обсуждает созыв группы европейских лидеров для дальнейших переговоров по войне России в Украине после недели челночной дипломатии между Парижем, Вашингтоном и Киевом", – говорится в статье.

Встреча в Лондоне станет продолжением парижских саммитов, которые созвал Макрон. Европа хочет остановить Трампа, который все теснее общается с Путиным.

Например, на днях он заявил о "серьезных дискуссиях" с российским диктатором о войне. И эти его заявления прозвучали после поездки европейских лидеров и Трюдо в Киев на годовщину полномасштабного вторжения России.

Европейские лидеры прилагают интенсивные дипломатические усилия, чтобы убедить президента Дональда Трампа не спешить с соглашением о прекращении огня с Россией, которая, по мнению континента, подбодрит Москву и ослабит безопасность в Европе,

– констатируют журналисты.

Макрон уже встретился с Трампом 24 февраля. Очередь Стармера будет 20 февраля. Предположительно, 2 марта участники встречи смогут подытожить свои разговоры с президентом США и сохранить общую позицию.