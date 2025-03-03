В МИД Франции рассказали о деталях такого "частичного перемирия". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.

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Что известно о плане Стармера и Макрона

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро также обеспокоен "риском войны на европейском континенте", а саммит в Лондоне 2 марта политик назвал "пробуждением европейцев, которые отказывались видеть реальное положение вещей".

Идею месячного перемирия в Украине, предложенную Францией и Великобританией, Барро назвал предпосылкой для "настоящих мирных переговоров".

Это перемирие в воздухе, на море и по энергетической инфраструктуре позволит засвидетельствовать добрую волю Владимира Путина, когда он возьмет на себя обязательства соблюдать это перемирие,

– отметил глава МИД.

Напомним, во время воскресного саммита европейские лидеры договорились о разработке нового мирного плана окончания войны, который затем будут обсуждать с США. Кроме того, Стармер отметил, что Европа отправит в Украину мирный контингент.