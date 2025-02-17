Про це заявив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Чи покинуть військові США Європу

За словами адмірала, США не покинуть НАТО, проте можливе скорочення контингенту з 100 тисяч військових у Європі через зростання стратегічних викликів у Тихоокеанському регіоні.

У Мюнхені європейські лідери були шоковані розмовою Трампа та Путіна та їх бажанням зустрітися особисто. Європа боїться бути викинутою з перемовин.

Драгоне наголосив, що європейські країни мають активніше зміцнювати власну обороноздатність, оскільки американська військова підтримка може зменшитися.

"Існує якийсь дисбаланс, тому нам потрібно відновити баланс", – сказав адмірал, назвавши "блюзнірством" те, що Європа не в змозі захистити себе.

Будь-яке скорочення військової присутності США в регіоні НАТО має сприймати з "оперативним підходом", підкреслив адмірал.