Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NBCnews. Президент США Дональд Трамп може змінити політику США щодо участі в НАТО, зокрема, в частині захисту членів альянсу у разі нападу.

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США можуть відмовитися від автоматичного захисту країн НАТО

Як повідомляють джерела в американському уряді, Трамп обговорює можливість відмови від автоматичного захисту членів НАТО, якщо країна не досягне встановленого порогу витрат на оборону. Зокрема, йдеться про країни, що не витрачають 2% свого ВВП на військові потреби.

Ці потенційні зміни є значним відхиленням від основного принципу НАТО, відомого як стаття 5, яка передбачає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Офіційні особи повідомляють, що Трамп може віддати пріоритет військовим навчанням з країнами, що виконують оборонні зобов'язання, і скоротити американську військову присутність у Європі.

Пропозиції, які розглядаються в рамках нової політики, можуть включати переосмислення військової підтримки для країн, які не витрачають необхідну суму на оборону. Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недотримання бюджету на оборону і навіть висловлював ідею збільшити цей відсоток до 5% ВВП.

Ці зміни також співвідносяться з активним натиском Трампа на європейських союзників, щоб вони зробили більше для підтримки України у війні з Росією. Зокрема, президент США закликає європейські країни допомогти Україні не лише в обороні, але й у разі можливого мирного врегулювання.

Крім того, такі зміни в політиці можуть мати серйозні наслідки для майбутніх відносин між США і НАТО, зокрема в контексті надання військової допомоги Україні, яка прагне вступити в альянс. Трамп вже заявляв, що питання членства України в НАТО не буде частиною мирної угоди з Росією.