Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBCnews. Президент США Дональд Трамп может изменить политику США относительно участия в НАТО, в частности, в части защиты членов альянса в случае нападения.

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США могут отказаться от автоматической защиты стран НАТО

Как сообщают источники в американском правительстве, Трамп обсуждает возможность отказа от автоматической защиты членов НАТО, если страна не достигнет установленного порога расходов на оборону. В частности, речь идет о странах, не тратящих 2% своего ВВП на военные нужды.

Эти потенциальные изменения являются значительным отклонением от основного принципа НАТО, известного как статья 5, которая предусматривает, что нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Официальные лица сообщают, что Трамп может отдать приоритет военным учениям со странами, выполняющими оборонные обязательства, и сократить американское военное присутствие в Европе.

Предложения, которые рассматриваются в рамках новой политики, могут включать переосмысление военной поддержки для стран, которые не тратят необходимую сумму на оборону. Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за несоблюдение бюджета на оборону и даже высказывал идею увеличить этот процент до 5% ВВП.

Эти изменения также соотносятся с активным нажимом Трампа на европейских союзников, чтобы они сделали больше для поддержки Украины в войне с Россией. В частности, президент США призывает европейские страны помочь Украине не только в обороне, но и в случае возможного мирного урегулирования.

Кроме того, такие изменения в политике могут иметь серьезные последствия для будущих отношений между США и НАТО, в частности в контексте оказания военной помощи Украине, которая стремится вступить в альянс. Трамп уже заявлял, что вопрос членства Украины в НАТО не будет частью мирного соглашения с Россией.