Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу зазначив, що відновлення постачання американської допомоги, ймовірно, залежатиме від укладання угоди щодо корисних копалин. Однак варто сподіватися, що Україна зможе закуповувати зброю, оскільки безоплатної допомоги вже не буде.

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Чому необхідно укласти угоду про корисні копалини

Сполучені Штати Америки з початком президентства Дональда Трампа змінили свою політику, що призвело до зростання ризиків для України. Одним із важливих кроків є укладення угоди про корисні копалини, оскільки від цього може залежати відновлення постачання американської зброї та розвідданих.

"Постачання – не як допомога. Україна більше не отримуватиме допомогу від США за часів Трампа. Сподіваюся, хоча б дійде безоплатне озброєння, яке виділив Джо Байден. Проте невідомо, що буде з 4 мільярдами доларів, які не були використані. Це залежить від Трампа, тому я боюся, що ми можемо не отримати цю зброю. У такому разі доведеться купувати або за власний кошт, або за допомогою європейських партнерів", – пояснив Володимир Фесенко.

Тож головною проблемою для України є призупинення допомоги від США, а не питання справедливого миру. Як зазначає політолог, уявлення про це в українців і американців суттєво різняться. Для Трампа мир означає припинення війни навіть шляхом поступок України. Для президента Володимира Зеленського – це звільнення окупованих територій, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.

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Це не означає, що Україна не зможе вижити без американської допомоги. Проте втрата можливості використовувати розвідувальні дані та ракети може вплинути на ефективність систем ППО, зокрема Patriot. Також під загрозою опиняється система раннього попередження про застосування балістичних ракет ворогом, що критично для своєчасного оголошення тривог і збереження життя цивільних.

У Трампа навіть не замислюються про це. Він "любить" розповідати про кількість загиблих, але його дії якраз сприяють тому, що ще більше людей загине на війні,

– зазначив Фесенко.

На його думку, США за часів Трампа вже не будуть надійним союзником для України. Залишається лише сподіватися на можливість закупівлі зброї.