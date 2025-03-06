На тлі припинення військової допомоги Україні з боку американської сторони Київ змушений погодитися відновити переговори з Білим домом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Надання Україні важливих ракет зупинили

За даними видання, український президент повідомив про "позитивний рух" у відносинах зі США, попри те, що адміністрація Дональда Трампа позбавила Київ розвідувальних даних американської сторони, що дозволяли стримувати російські атаки й завдавати ударів в тил Росії..

Згідно з оприлюдненою інформацією, у середу, 5 березня. Вашингтон позбавив Україну важливих розвідувальних даних для ракет далекого радіусу дії, таких як Himars, які були ключовими для стримування російського наступу. Обмеження можуть зняти у разі "закріплення переговорів" з Україною.

Йдеться насамперед про домовленість стосовно українських корисних копалин, яку так і не вдалося підписати після суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого, внаслідок якої український президент залишив Білий дім достроково.

За словами джерел The Telegraph у дипломатичних колах, українському лідеру, ймовірно, доведеться запропонувати додаткові поступки, аби повернути перемовини у потрібне річище. Днями він вже запропонував негайно закінчити війну у Чорному морі та припинити далекобійні удари.

Журналісти наголошують, що крім припинення обміну, США звернулися до Великої Британії із закликом не надавати Києву дані американської розвідки. Видання, посилаючись на слова українських військових, зазначає, що наші сили вже "втратили ініціативу на полі бою".

Також співрозмовник в українському оборонному відомстві назвав американські рішення щодо озброєння та розвідки спробою "шантажу та спрямованими на умиротворення України шляхом зниження її обороноздатності". Водночас у ЄС розробляють план дій задля поновлення відносин з Трампом.