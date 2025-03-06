Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Важливо США припинили надавати розвіддані Україні

США припинили передавати Україні розвіддані про пуски ракет і дронів

У середу, 6 березня, у США офіційно повідомили, що припинили обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною. Спочатку повідомлялося, що обмеження стосуватимуться лише тих даних, які допомагають ЗСУ завдавати ударів по території Росії. Однак згодом стало відомо, що США припинили надавити Україні всі розвідувальні дані.

Як пишуть у NYT, мовиться і про інформацію щодо пусків ракет та дронів з території Росії та тимчасово окупованих територій. У ЗМІ наголошують, що пауза в обміні розвідданими вплинула й на завчасне попередження про удари безпілотників і ракет, які запускає противник.

Все, що надходило від Міністерства оборони, припинилося,

– цитують у ЗМІ Валерія Кондратюка, колишнього керівника ГУР.

Він додав, що в основному це стосується обміну знімками. Кондратюк наголосив, що це не критично, адже європейські компанії мають власні супутники. Однак не всі вони орієнтовані на військову дислокацію і пересування, що також важливо.

Крім того, кореспондент The Economist Олівер Керрол також стверджує, що близько 14:00 5 березня США обрізали "головне джерело інформації для повітряних тривог".

Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців,

– цитує Керрол слова свого анонімного співрозмовника.

У ЗМІ додають, що деякі офіційні особи США сподіваються, що будь-яка пауза в обміні розвідданими буде дуже короткою та не матиме великого практичного ефекту. Зокрема один з високопоставлених чиновників адміністрації Трампа стверджує, що початковий план полягав у призупиненні обміну військовою та розвідувальною інформацією на тиждень чи два в рамках кампанії тиску на Володимира Зеленського.

Раніше США перервали ключовий канал для роботи українських HIMARS. Керрол повідомляв, що через переривання ключового каналу зв'язку системи HIMARS не отримують дані про цілі. Україна також не отримує інформацію в реальному часі для дальніх ударів.