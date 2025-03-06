Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Важно США прекратили предоставлять разведданные Украине

США прекратили передавать Украине разведданные о пусках ракет и дронов

В среду, 6 марта, в США официально сообщили, что прекратили обмениваться разведывательной информацией с Украиной. Сначала сообщалось, что ограничения будут касаться только тех данных, которые помогают ВСУ наносить удары по территории России. Однако впоследствии стало известно, что США прекратили предоставлять Украине все разведывательные данные.

Как пишут в NYT, говорится и об информации о пусках ракет и дронов с территории России и временно оккупированных территорий. В СМИ отмечают, что пауза в обмене разведданными повлияла и на заблаговременное предупреждение об ударах беспилотников и ракет, которые запускает противник.

Все, что поступало от Министерства обороны, прекратилось,

– цитируют в СМИ Валерия Кондратюка, бывшего руководителя ГУР.

Он добавил, что в основном это касается обмена снимками. Кондратюк отметил, что это не критично, ведь европейские компании имеют собственные спутники. Однако не все они ориентированы на военную дислокацию и передвижения, что также важно.

Кроме того, корреспондент The Economist Оливер Кэррол также утверждает, что около 14:00 5 марта США обрезали "главный источник информации для воздушных тревог".

Украина не получает информацию в реальном времени для дальнобойных ударов. Трамп хотел благодарности. Но так нам придется писать ее на могилах мертвых украинцев,

– цитирует Кэррол слова своего анонимного собеседника.

В СМИ добавляют, что некоторые официальные лица США надеются, что любая пауза в обмене разведданными будет очень короткой и не будет иметь большого практического эффекта. В частности один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа утверждает, что первоначальный план заключался в приостановлении обмена военной и разведывательной информацией на неделю или две в рамках кампании давления на Владимира Зеленского.

Ранее США прервали ключевой канал для работы украинских HIMARS. Кэррол сообщал, что из-за прерывания ключевого канала связи системы HIMARS не получают данные о целях. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.