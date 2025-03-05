Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение журналиста Оливера Кэролла в соцсети Х.

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Журналист The Economist Оливер Каролл со ссылкой на собственный источник сообщил, что окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла в 14:00 по киевскому времени.

Из-за прерывания ключевого канала связи системы HIMARS не получают данные о целях. Украина также не получает информацию в реальном времени для дальних ударов.

Трамп хотел благодарности. Мы напишем это на могилах погибших украинцев,

– сказал источник.