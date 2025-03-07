Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого у п'ятницю, 7 березня.

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Як в Україні відреагували на пропозицію Мелоні

Тихий розповів, що Україна вітає пропозицію Мелоні щодо поширення на Україну 5 статті НАТО без фактичного членства країни в Альянсі.

Очільник МЗС зазначив, що пропозицію прем'єр-міністерки можна розглядати як елемент ширшої дискусії щодо надання Україні довгострокових гарантій безпеки.

Те, що стосується конкретно цієї пропозиції, ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами для того, щоб з’ясувати конкретику. Саме зараз пролунала така загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально,

– розповів Тихий.

Він також зазначив, що Україна вже де-факто є частиною колективної безпеки, тому побоювання щодо її інтеграції в НАТО є перебільшені.