Про це пише 24 Канал з посиланням на виступ Келлога. Важливо сказати, що ця заява Келлога пролунала 6 березня. Вона обурила українців, адже батога для Росії не видно. Утім, 7 березня Трамп пообіцяв масштабні санкції проти Москви.

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США вдаються до "агресивних рухів" для тиску на Росію та Україну

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог запевняє, що Америка тисне на обидві сторони у війні.

Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активні рухи від адміністрації Трампа, щоб тиснути на Росію, і очевидно, на Україну також,

– заявив Келлог.

США тиснуть на Київ за допомогою угоди щодо корисних копалин.

"Ця угода також передбачає партнерство між США та Україною, яке зможе підкріпити архітектуру безпеки для України на майбутнє. Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією безпеки для України", – пояснив він.

Щодо Росії, то Америка нібито намагається натиснути на неї за допомогою конфіскації активів і максимальних санкцій щодо російської енергетики.