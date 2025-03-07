Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление Келлога. Важно сказать, что это заявление Келлога прозвучало 6 марта. Оно возмутило украинцев, ведь кнута для России не видно. Впрочем, 7 марта Трамп пообещал масштабные санкции против Москвы.

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США прибегают к "агрессивным движениям" для давления на Россию и Украину

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог уверяет, что Америка давит на обе стороны для мирных переговоров.

То, что вы видите сейчас, это срочные попытки администрации Трампа, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров, чтобы достичь мирного урегулирования. А это означает метод кнута и пряника в отношении обеих сторон. Сейчас активные движения от администрации Трампа, чтобы давить на Россию, и очевидно, на Украину также,

– заявил Келлог.

США давят на Киев с помощью соглашения по полезным ископаемым.

"Это соглашение также предусматривает партнерство между США и Украиной, которое сможет подкрепить архитектуру безопасности для Украины на будущее. Если США имеют прямой экономический интерес в Украине, США имеют и прямой интерес в защите своих инвестиций, что де-факто и является гарантией безопасности для Украины", – пояснил он.

Что касается России, то Америка якобы пытается надавить на нее с помощью конфискации активов и максимальных санкций в отношении российской энергетики.