На фоне этого чиновники обратились к президенту Дональду Трампу с призывом отменить свое предыдущее решение, поскольку длительное блокирование американской поддержки будет иметь серьезный негативный эффект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Как республиканцы выступают за поддержку Украины

Американские чиновники рассказали, что Дональд Трамп имеет право временно прекратить поставки оружия в Украину, чтобы оценить состояние войны. Также это позволяет ему давить на НАТО, чтобы страны-члены увеличили свои взносы. Кроме того, это может создать окно переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной.

В то же время республиканцы предупреждают, что остановка потока оружия для нашего государства на слишком долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что будет иметь последствия. По их мнению, это может серьезно подорвать рычаги влияния Киева на потенциальных переговорах о мире с Москвой.

Они также убеждены в том, что США должны немедленно возобновить обмен разведывательными данными с Украиной. Американские законодатели выразили сомнение в том, что Вашингтон может получить какую-либо выгоду от лишения Украины критически важной разведывательной информации.

В частности, сенатор-республиканец Том Тиллис обеспокоен тем, что сейчас испытывают украинские военные на поле боя. Он сказал, что понимает, насколько трудно людям в Украине, на фоне своего недавнего визита две недели назад. Сенатор оценил способности Сил обороны сейчас.

По его словам, Украина имеет достаточно оружия и боеприпасов, чтобы удерживать линию фронта, но он выразил надежду, что пауза в военной помощи не будет длительной. Тиллис считает, что пауза не является плохой, если это краткосрочная “тактика переговоров”.

В свою очередь председатель комитета Сената по вопросам ассигнований представительница Республиканской партии Сьюзан Коллинз заявила, что выступает против прекращения военной помощи. По ее мнению, текущая ситуация является "критическим" моментом для Украины, которой нужна помощь.

Также сенатор-республиканец Тодд Янг выразил надежду, что Трамп и Зеленский смогут “объединиться и преодолеть разрыв” в американо-украинском соглашении о добыче полезных ископаемых. Сенатор Линдси Грэм тоже обеспокоен паузой в обмене разведданными с Украиной.

Подобной позиции придерживаются член комитета по вопросам разведки Джон Корнин и член комитета по вопросам вооруженных сил Майк Раундс.

К слову, ранее сообщали, что Украина и США возобновляют переговоры между собой после скандала, случившегося между президентами страны в Овальном кабинете 28 февраля. Делегации должны встретиться для разговора в Саудовской Аравии. Встреча состоится в Джидде на следующей неделе.