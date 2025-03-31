Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

К теме Мэлони разрывается между Трампом и европейской лояльностью, – Reuters

Как Мелони пыталась найти подход к Трампу

Журналисты пишут, что Джорджия Мелони надеялась, что связь с Дональдом Трампом укрепит ее позицию в центре европейской политики.

Так, премьер-министр Италии была единственным европейским лидером, который посетил январскую инаугурацию Трампа. Она также встречалась с президентом США в его резиденции в Мар-а-Лаго, имела тесные связи с Илоном Маском и сказала, что ожидает визита в Белый дом.

Ее идея, по словам чиновников, знакомых с ее мнением, заключалась в том, чтобы использовать эту поездку, чтобы обеспечить по крайней мере частичную отмену пошлин США на импорт из Европейского Союза. Но точная дата еще не материализована,

– сказали чиновники осведомленные в вопросе.

В прошлую среду продажи итальянских автопроизводителей в США на сумму 3,3 миллиарда долларов пострадали от 25% пошлин, которые наложил Трамп. Следующая волна тарифов Вашингтона, которая должна быть объявлена на этой неделе, может нанести значительно больший вред экономике Италии и самой Мелони.

После почти двух с половиной лет пребывания у власти ее коалиция пострадала от серьезной вспышки публичной вражды. Толчок ЕС к конкретным обязательствам по расходам на оборону и поддержке Украины подчеркнул финансовые ограничения, которые годами препятствовали итальянским лидерам. И разрыв трансатлантических отношений с блоком означает, что ей, скорее всего, придется выбрать сторону.

"Ее балансировка начинает показывать свою цену. Давление, с которым сталкивается Мелони как за рубежом, так и дома, является обратной реакцией от ее попыток преодолеть трансатлантическую пропасть, которая оказалась слишком большой", – сказал Бениамино Ирди, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший чиновник Италии.

По словам итальянских чиновников, Мелони и ее сотрудники очень обеспокоены поведением Трампа. Она скрупулезно избегала любой публичной критики президента США, и все, что она говорит о торговле или стремление к миру в Украине, тщательно выверяется, чтобы не вызвать вражду Белого дома.

Какая ситуация у Мелони на международной арене

Итальянский лидер позиционировала себя как ключевого игрока как в ЕС, так и в отношениях с США. Проведение саммита "Большой семерки" в прошлом году продемонстрировало ее способность преодолевать политические разногласия во времена растущей фрагментации.

Она обеспечила ключевую должность вице-президента Европейской комиссии для своего союзника Раффаэле Фитто, когда ЕС назначил свою новую исполнительную власть. А ее первоначальные отношения с Трампом также были многообещающими.

В январе она была в Мар-а-Лаго именно тогда, когда Рим вел переговоры об обмене пленными с Тегераном и Вашингтоном. В прошлом месяце ее пригласили выступить на CPAC, консервативном собрании, которое состоялось недалеко от Вашингтона, где она выступала за защиту торговых связей между США и Европой.

Мелони пыталась через дипломатов связаться с Белым домом, но пока это не принесло никаких результатов, сообщили итальянские официальные лица, на фоне более широких потрясений в том, как США общаются со своими международными партнерами.

Мелони выступает против отправки итальянских войск в Украину, но поддерживает идею предоставления Киеву гарантий безопасности, подобных НАТО, без полного членства в Альянсе.

Тем не менее, ее охлаждение в отношениях с Белым домом подпитывает проблемы дома, где она также сталкивается с растущей недисциплинированностью со стороны двух вице-премьеров, которые возглавляют ее ключевых партнеров по коалиции.

В Италии пользуются охлаждением связей Мелони с Трампом

Ранее Маттео Сальвини из националистической партии "Лига" пророчили как потенциального премьер-министра Италии. В то время как Мелони уменьшила свой энтузиазм относительно подхода Трампа, Сальвини, который давно симпатизирует России, обратился к Белому дому, чтобы поднять собственный авторитет.

После разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в этом месяце Сальвини даже выразил возможность получить приглашение в Вашингтон.

Это разозлило министра иностранных дел Антонио Таяни из правоцентристской Forza Italia, который обвинил Сальвини в превышении своих полномочий на посту министра транспорта.

Эта коалиционная динамика подчеркивает балансировку, которую Мелони пытается осуществить – итальянская общественность видит войну в Украине как отдаленную проблему. Партнеры Италии из ЕС сплачивают поддержку вокруг Киева, а Белый дом настаивает на прекращении огня, видимо, мало учитывая беспокойство украинского правительства. Поэтому рано или поздно Джорджии Мелони все же придется выбрать сторону, на которой она будет стоять.