5 квітня прем'єр Кір Стармер і президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої торкнулися, зокрема, і питання України, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу британського уряду.

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Іноземний контингент в Україні

Обидва політики визнали значний прогрес, якого вдалося досягти у межах "Коаліції охочих" після зустрічі військових керівників у Києві 4 квітня.

Довідка: 4 квітня у Києві відбулася зустріч щодо розміщення іноземного контингенту в Україні за участі начальників генеральних штабів французької та британської армій та військового керівництва України. На заході був присутній і президент Зеленський. Сторони обговорювали підтримку ЗСУ, довгострокову стратегію відновлення армії та варіанти гарантій безпеки після припинення вогню. Опісля українська сторона анонсувала регулярні зустрічі військових представників "Коаліції рішучих" протягом наступного місяця.

Також Стармер і Макрон одноголосно висловилися щодо додаткових мит Трампа. Вони погодилися, що торгова війна не в інтересах жодної зі сторін, але нічого не слід виключати, і важливо тримати бізнес у курсі подій.

Лідери також поділилися своїм занепокоєнням щодо впливу на глобальну економіку та безпеку, особливо в Південно-Східній Азії.