А також додав, що вже відомі перші деталі щодо того, як може бути розміщений іноземний безпековий контингент на території України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про розміщення миротворчого контингенту в Україні

На зустрічі в Києві були присутні начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін, Володимир Зеленський і військове керівництво України.

Київ. Зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським разом з моїм колегою Ентоні Радакіним,
написав французький генерал.

Він додав, що метою цієї зустрічі було збереження рішучої підтримки ЗСУ, що дозволяє їм продовжувати боротьбу, визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії.

А також обговорення варіантів гарантій безпеки, розроблених Францією та Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.

Буркхардт запевнив, що Європа прагне гарантувати стійкий та тривалий мир в Україні, який є необхідною умовою безпеки європейського контингенту.