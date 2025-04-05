Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рютте для NV.

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Чи можлива участь НАТО в миротворчій місії

Марк Рютте пояснив, що після досягнення мирної угоди або припинення вогню, НАТО повинне вирішити, як найкраще підтримати Україну, щоб не допустити повторного нападу з боку Росії.

І перший рівень — це забезпечення того, щоб українські збройні сили перебували в найкращому становищі після припинення вогню чи укладення мирної угоди. Потім у нас є французи і британці, які разом з Коаліцією охочих шукають шляхи надання гарантій безпеки. У нас є пропозиції від італійців, які йдуть у дещо іншому напрямку, але з тією ж метою,

– пояснив генеральний секретар.

Водночас можливу безпосередню участь військ НАТО у миротворчій місії в Україні Рютте назвав "складним питанням" і підкреслив, що це "малоймовірно".

Але це можуть бути союзники НАТО, які будуть залучені. А це завжди означає, що це впливатиме на територію НАТО. Це може також мати наслідки для оборони території НАТО в майбутньому,

– додав Марк Рютте.

За словами генсека, найкращий момент, щоб обрати оптимальний підхід, настане тоді, коли стане відомо, як виглядає мирна угода.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська сторона провела низку зустрічей з іншими державами щодо формування миротворчого контингенту в нашій державі. За його словами, українська команда працює над цим уже 2 місяці, а 4 квітня була підсумкова перша зустріч, яка дійсно стала етапною та дуже важливою.